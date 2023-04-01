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WSWS: Германия готовится много лет воевать с Россией

0:52
Мир

Германский империализм наращивает усилия для многолетней войны против России, которая обладает ядерным оружием. Об этом пишет обозреватель издания WSWS. Аналитик уточняет, что последствия этого станут катастрофическими.

WSWS: Германия готовится много лет воевать с Россией

ФРГ во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины, добавил автор статьи. Правительство Германии отвергает любые решения путём переговоров, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, считает эксперт.

Цель Берлина, по его мнению, в том, чтобы установить в Москве прозападный марионеточный режим и подчинить себе богатую природными ресурсами страну.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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