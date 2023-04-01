WSWS: Германия готовится много лет воевать с Россией

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Германский империализм наращивает усилия для многолетней войны против России, которая обладает ядерным оружием. Об этом пишет обозреватель издания WSWS. Аналитик уточняет, что последствия этого станут катастрофическими.

ФРГ во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины, добавил автор статьи. Правительство Германии отвергает любые решения путём переговоров, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, считает эксперт.

Цель Берлина, по его мнению, в том, чтобы установить в Москве прозападный марионеточный режим и подчинить себе богатую природными ресурсами страну.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.