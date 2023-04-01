Германский империализм наращивает усилия для многолетней войны против России, которая обладает ядерным оружием. Об этом пишет обозреватель издания WSWS. Аналитик уточняет, что последствия этого станут катастрофическими.
ФРГ во главе с НАТО готовится к военным действиям через наращивание военной мощи Украины, добавил автор статьи. Правительство Германии отвергает любые решения путём переговоров, несмотря на растущую опасность ядерной эскалации, считает эксперт.
Цель Берлина, по его мнению, в том, чтобы установить в Москве прозападный марионеточный режим и подчинить себе богатую природными ресурсами страну.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.