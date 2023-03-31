Канцлер ФРГ Шольц: конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что конфликт на Украине может продлиться ещё как два, так и четыре года. По мнению политика, для Германии это станет вызовом.

Шольц также заявил, что Германия будет делать всё, чтобы у неё была возможность продолжать поддержку Киева так долго, как это потребуется. Его слова, сказанные на конференции приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

После канцлера выступил по видеосвязи замминистра иностранных дел Украины и зкс-посол в Берлине Андрей Мельник, который его не поддержал, заметив, что с такой оценкой Киев мириться не будет, а надеется добиться мира ещё в этом году.

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