РИАН: немцы ударили Зеленского по больному, под вопросом поездки президента Украины по Европе

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Возможность для Владимира Зеленского посещать западные страны и запрашивать помощь киевскому режиму может быть ограничена. Ведь незадолго до его прилёта в Германию в немецкой прессе появились утечки с точной датой визита президента. Такой ход событий не понравился украинской стороне. В настоящее время вояж Зеленского в ФРГ под вопросом, отмечает РИА Новости.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер часто посещает западные страны, но даты его приезда в ту или иную страну становятся известными в последний момент. Киев объясняет это мерами безопасности, но на этот раз всё пошло не по плану. Немецкое издание Tagesspiegel опубликовало точную дату визита Зеленского, сообщив, что через десять дней он приедет в Берлин (в этот момент он находился в Финляндии). ФРГ уже начала расследование об обстоятельствах утечки данных.

Другие немецкие СМИ также сообщили о поездке Зеленского в Германию. Согласно сообщению Bild*, украинский лидер намеревался 14 мая встретиться в Берлине с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, а затем отправиться в Ахен для получения премии Карла Великого.

Издание T-online сообщило о недовольстве в Киеве "сливом" информации, и даже рассматривается возможность отмены поездки Зеленского. Однако на официальном уровне Киев не сообщал об изменении в планах президента. Если же поездка будет отменена, то со стороны украинского режима это будет выглядеть странным, поскольку визит президента в Ахен обсуждается уже около месяца.

"Утечка" информации не сильно меняет отношения между Киевом и Берлином. Шольц после согласования отправок танков методично отмечал, что другие просьбы Зеленского — например, о предоставлении авиации, — сейчас нет смысла обсуждать.

Если поездка президента в Германию будет отменена, это может стать серьёзным прецедентом для других стран, которые заявляют о своей поддержке ВСУ. Они способны инициировать подобные "утечки" в СМИ, чтобы лишний раз не принимать у себя украинского лидера. С точки зрения внутренней политики Европы это может быть вполне обосновано, так как опросы показывают, что население ЕС всё больше устаёт от бесконечной поддержки ВСУ без чётких целей в обозримом будущем.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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