Политолог Дудчак рассказал, для чего Зеленский ездил в своё европейское турне

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Политолог Александр Дудчак рассказал, зачем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому понадобилось уехать в своё европейское турне.

Фото: Телеграм

Эксперт напомнил, что поездка Зеленского планировалась не им самим и не в Киеве.

"Смысл — показать всем ещё раз Зеленского, дать информационный повод для своих СМИ", — сказал Дудчак в беседе с "МК".

Также Зеленского специально вывезли с Украине, чтобы продемонстрировать всем, что он не имеет отношения к атаке на Кремль, дабы "перевести стрелки" на кого-то другого в случае форсмажора.

Дудчак подчеркнул, что Зеленский уже надоел всем "как муха в летний зной", и это было заметно, например, по приёму в Финляндии, откуда его "быстро турнули".

"Зеленский ведь замечательная кандидатура на сакральную жертву. И он понимает свои перспективы и не чувствует себя в полной безопасности", — напомнил Дудчак.

По словам политолога, европейское турне Зеленского похоже "на прощальные гастроли". А сам украинский президент не так уж и старается сделать свою страну членом НАТО, как пытается это показать. Говоря об этом, он просто сотрясает воздух, и исполняя привычные ритуалы, которые давным-давно всем надоели, но без них уже не получается.

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