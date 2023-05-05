AT: Зеленский подготовил план побега с Украины перед атакой дронов на Кремль

Во время атаки беспилотников на Кремль президент Украины Владимир Зеленский находился за пределами Украины. Однако его деловой визит в Финляндию нельзя назвать случайностью. Об этом заявил журналист Стивен Брайен.

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency

"Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против Владимира Путина. Удобно, что Зеленский находится в это время в Финляндии", — отметил он в материале для Asia Times.

Более того, именно после покушения на российского лидера Зеленский отложил своё возращение в Киев. По мнению Брайена, это странное поведение говорит о страхе главы киевского режима за свою безопасность. Журналист не исключает, что в случае успешной операции Зеленский планировал вернуться на Украину героем.

"Можно предположить, что он не хочет быть рядом, когда бомбы упадут на его подземный бункер", — отметил эксперт.

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