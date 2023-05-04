Премьер Венгрии: конфликт на Украине закончится, если США возглавит Трамп

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Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан выступил за победу бывшего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах.

Фото: kremlin.ru

"Я уверен, что если бы Штаты возглавлял господин Трамп, никакие боевые действия сегодня не раздирали Украину и Европу", — подчеркнул премьер во время выступления на Конференции консервативных политических действий.

Орбан попросил Трампа завершить вооружённое столкновение Москвы и Киева. По словам венгерского чиновника, "прогрессивная внешняя политика" нынешнего руководства США не позволяет закончить конфликт.

Вместе с этим премьер предостерёг граждан от цветных революций. Из-за них в странах возникают хаос и позор, предупредил Орбан.

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