Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан выступил за победу бывшего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах.
"Я уверен, что если бы Штаты возглавлял господин Трамп, никакие боевые действия сегодня не раздирали Украину и Европу", — подчеркнул премьер во время выступления на Конференции консервативных политических действий.
Орбан попросил Трампа завершить вооружённое столкновение Москвы и Киева. По словам венгерского чиновника, "прогрессивная внешняя политика" нынешнего руководства США не позволяет закончить конфликт.
Вместе с этим премьер предостерёг граждан от цветных революций. Из-за них в странах возникают хаос и позор, предупредил Орбан.
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