"What?!": у Орбана нашлось только одно слово на заявление генсека НАТО про Украину

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все государства альянса поддерживают вступление Украины.

Комментарий Орбана на его странице в Твиттере* состоял только из одного слова: "What?!" ("Что?!"). Впрочем, этого достаточно, чтобы понять — далеко не все в НАТО столь же уверены во всеобщей поддержке, как Столтенберг.

Находясь накануне с визитом в Киеве, Столтенберг заявил, что Украина в будущем станет членом НАТО, и члены альянса помогут ей добиться этой цели.

"Полноправное место Украины — в евроатлантической семье. Полноправное место Украины — в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке, эта цель будет достигнута", — заявил Столтенберг.

Его высказывания уже прокомментировали в Берлине. Где заявили, что вступление Украины в альянс обсуждается, но не в краткосрочной перспективе.

Что же касается Венгрии, то власти этой страны уже несколько лет блокируют проведение совместных заседаний представителей Украины и стран НАТО.

В Будапеште подчёркивают, что не поддержат ни одно существенное движение Украины в сторону Североатлантического альянса и Евросоюза, пока не будут в полном объёме восстановлены все права закарпатских венгров.

Собственно, с этим и связано сегодняшнее краткое, но эмоциональное высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

*В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал твиттер на территории Российской Федерации

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