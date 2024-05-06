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Весь май будет аномально холодным

Синоптики Gismeteo: в мае никакого тепла точно не будет

1:22
Общество

Холодная погода охватила почти всю западную часть России. Отрицательная аномалия температуры наблюдается от Калининграда до Красноярска, а также от Мурманска до Краснодара.

Синоптики Gismeteo: в мае никакого тепла точно не будет
Фото: Flickr by Mark Turnauckas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На северо-западе, в центральной части России, Поволжье, на Урале, в западной и центральной Сибири и на Северном Кавказе выпал снег. На Русском Севере, Полярном Урале и в северной части Сибири бушуют метели. В Екатеринбурге уже несколько дней держится снежный покров. 

В средних широтах вновь образовался снежный покров, что необычно для этого времени года. На юг вернулись ночные заморозки.

Причина холодной погоды — обширный высотный циклон с центром над Новой Землёй. В его циркуляции участвует арктический воздух с акватории Северного Ледовитого океана, а также холодный воздух из тропосферы. Погодные условия вернулись на месяц назад — к началу апреля. Отрицательная аномалия температуры составляет 4-6 градусов, а в эпицентре холода — 6-8 градусов.

Высотный циклон — это устойчивое атмосферное образование. Его влияние сохранится до 20-х чисел мая.

Садоводам рекомендуют перенести высадку растений недели на три. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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