Развенчивая мифы: правильная сушка волос феном по новым правилам

Онлайн-курсы от блогеров набирают популярность, привлекая внимание как обычных людей, так и профессионалов. Эти курсы часто предлагают знания и опыт тех, кто лично столкнулся с определенной проблемой и глубоко изучил её, находя пути её решения. Например, блогер Анастасия Сидорова, прежде боровшаяся с проблемами волос под руководством врача, теперь дает советы о домашнем уходе и необходимых анализах для решения подобных проблем. Такие блогеры часто разбивают стереотипы и мифы, предоставляя новые подходы к уходу за собой.
Одним из последних мифов, который был опровергнут, стал утверждавший вред сушки волос феном. Химик Юлия Сотникова исследовала эту тему и подтвердила результаты научных исследований, проведенных в медицинском колледже Вончжу в Корее. Эксперименты показали, что при правильном использовании сушка феном на средней и низкой температуре на расстоянии 15 см от волос наносит им меньше вреда, чем естественное высыхание. Это открытие имеет важное значение для людей с проблемами сухости волос, которым рекомендуется избегать сна с мокрыми волосами.
Существуют определенные правила и рекомендации для правильной сушки волос. После мытья головы рекомендуется обернуть волосы в простынку из тонкого хлопка или шелка, так как этот материал лучше всего впитывает влагу. Затем следует расчесать волосы от кончиков к корням и начать сушку струей воздуха, двигаясь от корней к кончикам волос. Исследования показали, что миф о вреде сушки волос вниз головой не имеет научного обоснования, поэтому можно сушить волосы в любом положении.
Дополнительной защитой волос после сушки феном может служить силиконовая сыворотка. Нанесение небольшого количества этого средства на волосы помогает создать защитную пленку, которая удерживает влагу и предотвращает повреждения волос при расчесывании и других манипуляциях.
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