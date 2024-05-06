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Развенчивая мифы: правильная сушка волос феном по новым правилам

Высушивание волос феном: ученые опровергли представление о вреде этой процедуры

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Онлайн-курсы от блогеров набирают популярность, привлекая внимание как обычных людей, так и профессионалов. Эти курсы часто предлагают знания и опыт тех, кто лично столкнулся с определенной проблемой и глубоко изучил её, находя пути её решения. Например, блогер Анастасия Сидорова, прежде боровшаяся с проблемами волос под руководством врача, теперь дает советы о домашнем уходе и необходимых анализах для решения подобных проблем. Такие блогеры часто разбивают стереотипы и мифы, предоставляя новые подходы к уходу за собой.

Высушивание волос феном: ученые опровергли представление о вреде этой процедуры
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из последних мифов, который был опровергнут, стал утверждавший вред сушки волос феном. Химик Юлия Сотникова исследовала эту тему и подтвердила результаты научных исследований, проведенных в медицинском колледже Вончжу в Корее. Эксперименты показали, что при правильном использовании сушка феном на средней и низкой температуре на расстоянии 15 см от волос наносит им меньше вреда, чем естественное высыхание. Это открытие имеет важное значение для людей с проблемами сухости волос, которым рекомендуется избегать сна с мокрыми волосами.

Существуют определенные правила и рекомендации для правильной сушки волос. После мытья головы рекомендуется обернуть волосы в простынку из тонкого хлопка или шелка, так как этот материал лучше всего впитывает влагу. Затем следует расчесать волосы от кончиков к корням и начать сушку струей воздуха, двигаясь от корней к кончикам волос. Исследования показали, что миф о вреде сушки волос вниз головой не имеет научного обоснования, поэтому можно сушить волосы в любом положении.

Дополнительной защитой волос после сушки феном может служить силиконовая сыворотка. Нанесение небольшого количества этого средства на волосы помогает создать защитную пленку, которая удерживает влагу и предотвращает повреждения волос при расчесывании и других манипуляциях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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