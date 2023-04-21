Эксперт РИСИ Ермаков: вступление Украины в НАТО ограничится обещаниями Столтенберга

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Руководство НАТО выбрало определённую тактику в отношении Украины. Североатлантический альянс даёт "прозрачные обещания" Киеву по вступлению в военно-политический блок, однако никаких конкретных сроков не называет. Об этом заявил эксперт РИСИ Сергей Ермаков, комментируя Pravda.Ru согласие стран НАТО с необходимостью присоединения Украины.

В рамках июльского саммита альянса, который пройдёт в Вильнюсе, одним из ключевых вопросов будет потенциальное членство Незалежной в НАТО, считает специалист. Однако всё ограничится принятием расширения программ по партнёрству и обещаниями продумать механизмы.

"Речь о скорейшем приёме Украины в структуры блока вестись не может. Более того, НАТО выставит ряд условий для Киева, среди которых прекращение вооружённого конфликта на территории страны и решение проблемы противоречий с Россией", — отметил Ермаков.

Прибалтика, Польша и Великобритания будут более настойчиво выступать за присоединение Украины, однако остальные страны воздержатся, заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса готовы принять Киев состав военно-политического блока.

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