Кошачьи слезы: почему плачут мурлыки и о чем это сигнализирует

Могут ли кошки плакать и по каким причинам?

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Все млекопитающие проявляют эмоции, и кошки — не исключение. Они могут испытывать радость, грусть, злость и страдание.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Иногда владельцы замечают слезы на глазах своих питомцев, что может быть связано со стрессом из-за смены обстановки, обиды, голода, боли или длительного отсутствия хозяина.

Однако ученые не нашли прямой связи между выделением слез у кошек и их эмоциональным состоянием. Хотя исключения возможны, чаще всего слезы у мурлык указывают на развитие заболеваний в скрытой форме. Опытные заводчики, заметив слезы у своих питомцев, обязательно обращаются к ветеринару для исключения серьезных болезней.

Основные причины кошачьих слез

Половое созревание. Главная причина слез у подростков-кошек. В этот период голова котенка растет, а слезные протоки расширяются, не успевая удлиниться. В это время котики начинают громко мяукать и метить территорию, а кошечки "плачут" и катаются по полу из-за первой течки.

Особенности пород. Короткомордые брахицефалы (персы, экзоты, шотландцы и британцы) из-за своего строения носа и близкого расположения глаз более подвержены слезотечению, чем породы с длинной мордочкой. Уход за глазами особенно важен для этих пород.

Болезни. Постоянные слезы у кошки могут свидетельствовать о наличии острой или хронической болезни. Ветеринар поможет выявить причину и назначит соответствующее лечение, чтобы сохранить здоровье питомца.

Как кошки выражают эмоции на самом деле?

В нашем понимании "плакать" означает грустить и переживать со слезами на глазах. Кошки не умеют плакать от эмоций, хотя испытывают их. Вместо этого они проявляют свое эмоциональное состояние по-другому:

— Избегают контакта с владельцем.

— Уединяются и отворачиваются.

— Прячутся.

— Теряют интерес к играм.

— Едят без аппетита.

— Мяукают протяжно или подвывают.

— Не встречают хозяина у двери, как раньше.

Внимание к кошачьим слезам

Если вы заметили, что у вашей кошки текут слезы, и она демонстрирует симптомы недомогания или изменения поведения, стоит показать ее ветеринару. Вовремя выявленное заболевание и назначенное лечение помогут сохранить здоровье вашего питомца.