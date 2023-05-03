Марков уверен, что Зеленский не вернётся на Банковую после атаки украинских БПЛА на Кремль

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Политолог Сергей Марков в беседе с "МК" напомнил, что Россия пообещала ответить на атаку украинских беспилотников по Кремлю тогда и так, как посчитает нужным. А значит, под ударом оказывается лично Владимир Зеленский, который прекрасно это понимает и не собирается возвращаться на Банковую из своей неожиданной поездки в Европу.

Фото: Телеграм

Марков уверен, что в отношении Зеленского и прочих представителей киевского режима гарантии безопасности, данные им Владимиром Путиным после начала СВО, будут упразднены.

"По всей видимости, европейское турне хозяина Банковой, которое он начал сегодня с визита в Финляндию, — случилось не просто так", — убеждён Марков.

Зеленский был в курсе подготовки атаки на Кремль и сознавал последствия этого шага для себя лично, и именно поэтому он не собирается возвращаться на Украину вообще, ни через день, ни через год.

Тем более что пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что после Финляндии, где Зеленский провёл один день, он едет "не на Украину".

"Вряд ли Зеленский будет находиться где-то в Европе. Скорее всего, засядет в бункере, который способен пережить даже ядерную войну. Но на Банковую он больше не вернется", — заключил Марков.

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