Кедми: Запад предложит России перемирие в случае провального контрнаступления ВСУ

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны коллективного Запада осознали, что большинство манёвров украинской армии невозможно поддержать. ВСУ не хватает боеприпасов и военной техники, однако ни США, ни Европа не могут предоставить киевскому руководству необходимое количество вооружения. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

"У Запада не хватает дыхания, чтобы их поддержать", — указал он.

В случае провального наступления ВСУ западные страны будут вынуждены предложить России перемирие, чтобы сорганизоваться заново, считает Кедми. Однако Москве это абсолютно невыгодно, поскольку остановка военных действий не решает проблему, а усугубляет её, подчеркнул эксперт.

"Россия готова довести операцию до польско-венгерской границы. Сил хватает. Любая остановка — это значит дать им передышку для нового более кровопролитного и тяжёлого сражения в будущем", — сделал вывод Кедми в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

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