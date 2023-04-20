Страны коллективного Запада осознали, что большинство манёвров украинской армии невозможно поддержать. ВСУ не хватает боеприпасов и военной техники, однако ни США, ни Европа не могут предоставить киевскому руководству необходимое количество вооружения. Об этом заявил политолог Яков Кедми.
"У Запада не хватает дыхания, чтобы их поддержать", — указал он.
В случае провального наступления ВСУ западные страны будут вынуждены предложить России перемирие, чтобы сорганизоваться заново, считает Кедми. Однако Москве это абсолютно невыгодно, поскольку остановка военных действий не решает проблему, а усугубляет её, подчеркнул эксперт.
"Россия готова довести операцию до польско-венгерской границы. Сил хватает. Любая остановка — это значит дать им передышку для нового более кровопролитного и тяжёлого сражения в будущем", — сделал вывод Кедми в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".
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