NDP: Варшава будет продолжать конфликт с Россией на Украине до последнего поляка

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны коллективного Запада осознают, что в скором времени армия киевского режима утратит боеспособность. Поэтому на территорию Украины планируют ввести "миротворческий контингент" НАТО, который будет состоять из польских и американских военных. Об этом заявил аналитик Марек Галась.

Однако солдаты США не собираются погибать на передовой ни за украинцев, ни за поляков, отметил эксперт. По его мнению, военнослужащие Польши нужны для того, чтобы прикрывать спины американцев на передовой.

Затягивание украинского конфликта будет означать только одно — кровопролитие до последнего поляка, подчеркнул политолог.

"Они (польские власти. — Прим. ред.) давно уже подготовились к такому кровавому развитию событий, в том числе устроив по всей Польше множество военных кладбищ", — заключил Галась в материале для Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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