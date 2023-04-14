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Австрийцы возмутились включением супруги Зеленского в список самых влиятельных людей мира

1:16
Мир

Гражданам Австрии категорически не понравилось то, что журнал Time включил супругу украинского лидера Елену Зеленскую в список ста самых влиятельных людей планеты.

Австрийцы возмутились включением супруги Зеленского в список самых влиятельных людей мира

Читатели издания Exxpress попросили объяснить им, где и каким образом Елена Зеленская "служит" украинцам. Они предположили, что делать это жена украинского президента может только в бутиках, где транжирит полученные от Запада деньги.

Единственный "подвиг" Зеленской, который вспомнился комментаторам — её фотосессия для гламурного издания Vogue, проведённая в самый разгар боевых действий на Украине.

Читатели признались, что искренне не понимают, за какие заслуги Зеленская получила такой неожиданный подарок.

"Интересно, какое мужество? Воюет ли она на передовой, ухаживает ли за ранеными солдатами?" — спросил один из пользователей.

Австрийцы выразили уверенность, что после окончания украинского конфликта супруги Зеленские сбегут в США.

"После неминуемого поражения Украины они сбегут в США и будут жить там в роскоши на выпрошенные миллиарды, в то время как тысячи людей погибли ни за что", — написал другой комментатор.

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Зеленский - клоун или "слуга народа"?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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