Супруга Владимира Зеленского объяснила украинским домохозяйкам, что вражеские дроны можно сбить даже банками с солёными помидорами.
Елена Зеленская в эфире американского новостного канала привела пример успешной борьбы с российскими дронами с помощью подручных средств.
Первая леди Украины поведала, как жительница Киева вступила в схватку с беспилотником.
"Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и убила этой банкой этот дрон", — рассказала Зеленская телевизионным журналистам США.
Ранее сообщалось, что жена Зеленского в Конгрессе США попросила оружие и сорвала овации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.