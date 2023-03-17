Жена Зеленского рассказала, как украинка вступила в схватку с беспилотником: убила банкой дрон

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Супруга Владимира Зеленского объяснила украинским домохозяйкам, что вражеские дроны можно сбить даже банками с солёными помидорами.

Елена Зеленская в эфире американского новостного канала привела пример успешной борьбы с российскими дронами с помощью подручных средств.

Первая леди Украины поведала, как жительница Киева вступила в схватку с беспилотником.

"Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и убила этой банкой этот дрон", — рассказала Зеленская телевизионным журналистам США.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского в Конгрессе США попросила оружие и сорвала овации.