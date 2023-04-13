Экс-посол Украины требует у ФРГ подлодки

Экс-посол Украины Мельник требует у Германии самолёты, корабли и подлодки

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Бывший посол Украины Андрей Мельник требует у Германии самолёты, корабли и подлодки.

Он утверждает, что Украина не получила достаточно танков, БТР и боевых машин, и требует отправки боевых самолетов, кораблей и подводных лодок. Мельник обвиняет Германию в уклонении от проработки вопроса о помощи Украине и настаивает на немедленном решении этого вопроса. Он также требует от Берлина увеличить поставки танков Леопард 2, Fuchs и Wiesel для наступления.

"Украина, в конце концов, нуждается в принятии правительством Германии решения об отправке боевых самолётов, кораблей и подводных лодок. Берлин также должен нарастить поставки танков Леопард 2 (только 18 из 328 или 6%), Fuchs (0 из 600) и Wiesel (0 из 300) для наступления. Немедленно!" — требует Мельник.

О реакции немецкого правительства и министра обороны Бориса Писториуса на такое обращение не сообщается.

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