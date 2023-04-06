Замглавы МИД Украины Андрей Мельник призвал Германию не делать из украинцев дураков и дать оружия

Экс-посол Украины в Германии, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Берлин выделить стране дополнительное вооружение. Несмотря на то, что ФРГ уже предоставила Киеву оружия более чем на 3 миллиарда евро, дипломат уверен, что склады немцев отнюдь не пустуют. А разговоры о том, что оружейные запасы Германии истощены, являются попыткой "сделать из украинцев дураков".

"Поэтому не надо из нас сегодня дураков делать и говорить: "Вот мы передали вам 18 "леопардов", на этом финита". Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас", - сказал Мельник.

Чиновники ФРГ уже неоднократно пытались ограничить оружейные аппетиты Украины. По их словам, передать больше оружия Киеву мешает общественный резонанс. Граждане Германии категорически против наращивания помощи в ущерб собственной социальной сфере и экономике.

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