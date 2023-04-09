УПЦ заявила о новой попытке силового захвата кафедрального собора в Каменце-Подольском

УПЦ заявила о новой попытке силового захвата собора Александра Невского в Каменец-Подольском. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале Хмельницкой епархии.

"Полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской Православной Церкви, защищающим свой храм, пытаются вручить повестки", — говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, сначала радикалы попытались избить священника, но прихожане не дали им этого сделать. Потом верующие забаррикадировались в соборе Александра Невского. Неизвестные люди в балаклавах пытаются прорваться в храм.

Как уточнили очевидцы, в соборе идет богослужение. Ранее в Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.