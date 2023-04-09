В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского

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В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов. Как сообщил представитель братии, в одном из храмов монастыря замироточила икона святого Феодосия Печерского. Это произошло сразу после того, как в лавру ворвались вооружённые люди в балаклавах и начали силой выгонять монахов из обители.

Сообщается, что из глаз святого Феодосия Печерского потекли слезы в виде миры красноватого оттенка.

Ранее священники УПЦ по всей Украине объявили голодовку, протестуя против закрытия Киево-Печерской Лавры.

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