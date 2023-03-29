Священники УПЦ по всей Украине объявили голодовку, протестуя против закрытия Киево-Печерской Лавры

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На Украине тысячи верующих с утра 29 марта начали собираться у стен Киево-Печерской Лавры. Таким образом прихожане выразили протест против закрытия монастыря киевскими властями.

Одновременно с этим священники УПЦ по всей стране объявили голодовку, протестуя против закрытия Киево-Печерской Лавры. Ранее в монастыре призвали своих сторонников приходить в этот день в Лавру на молитву.

Напомним, что 29 марта священнослужители УПЦ должны покинуть Киево-Печерскую Лавру по требованию властей.

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