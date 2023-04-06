Журналист Fox News Такер Карлсон осудил антироссийские санкции и предсказал крах доллара

Телеведущий Такер Карлсон раскритиковал антироссийские санкции.

Карлсон подчеркнул, что санкции в отношении России оказались неэффективными и в будущем могут привести к глобальному экономическому кризису.

В эфире телеканала Fox News журналист призвал Вашингтон готовиться к потере статуса держателя мировой резервной валюты.

Он отметил, что РФ, КНР и Индия уже запустили процесс отказа от доллара. К этому, по мнению журналиста, привело то, что администрация Джо Байдена использует американскую валюту в качестве политического оружия.

"Россия объявила, что будет вести бизнес на территории Азии и Африки в китайских юанях. Дедолларизация запущена, а американские СМИ предпочитают об этом молчать", — подчеркнул Карлсон.

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