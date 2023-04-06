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Fox News: причина ареста Трампа вовсе не в преступлениях

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Мир

Экс-президента США Дональда Трампа не стали бы преследовать, если бы не выборы, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, причины ареста политика вовсе не во вменяемых ему преступлениях.

Fox News: причина ареста Трампа вовсе не в преступлениях

Как подчеркнул ведущий, администрация США не инициировала бы разбирательство, если бы Трамп ушёл в отставку ещё в 2020 году.

"Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. Всё действительно так просто", — пояснил Карлсон в эфире Fox News.

По словам журналиста, то, что сейчас происходит — "прямое и грубое вмешательство" в предстоящую выборную кампанию и Трампа просто пытаются "убрать" с политической арены.

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Трамп рассказал, кто мешает дружбе России и США
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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