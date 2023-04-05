Дональд Трамп: демократы не учли, что Верховный суд США — республиканский

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Верховный суд США не допустит, чтобы Дональд Трамп до выборов 2024 года был осуждён по обвинению в фальсификации бухгалтерской документации. А после выборов — дело заглохнет само собой.

Обвинение против Трампа — "висяк"

4 апреля бывшему президенту США Дональду Трампу официально предъявили обвинение в совершении уголовного преступления — фальсификации бухгалтерской документации.

В обвинительном заключении прокуратуры штата Нью-Йорк утверждается, что Трамп в 2016-2017 годах возмещал своему адвокату выплаты двум женщинам, с которыми у него были внебрачные связи, чтобы обеспечить их молчание. Эти расходы были компенсированы адвокату за счёт компании Trump Organization, и проведены по бухгалтерии как судебные издержки.

Сами по себе платежи не были незаконными, но подмена в документации их целевого назначения является преступлением. Трампу вменяют 34 пункта, каждый из которых касается конкретного случая финансового учёта этих платежей.

Такого рода преступления в штате Нью-Йорк караются штрафом. Аргумент, который приведёт к тюремному сроку заключается в том, что фальсификация произошла для сокрытия другого более тяжкого преступления. Какого — не названо, но возможно, речь идёт о манипулировании общественным мнением перед выборами.

По сообщениям американских СМИ, после того, как Трамп покинул свой пост в 2021 году, федеральная прокуратура рассматривала возможность обвинения Трампа в нарушении порядка финансирования избирательной кампании, но в конечном итоге отказалась от этого.

Вероятно, из-за невозможности доказать участие лично Трампа в фальсификации проводок с указанной целью. Это практически невозможно сделать, если Трамп только сам не покажет против себя.

Верховный суд США не даст состояться суду над Трампом

Даже если судебное преследование будет продолжено, Верховный суд Соединённых Штатов с его квалифицированным большинством, назначенным Республиканской партией, может решить, что ему следует защитить Трампа от этого судебного преследования. По мнению ресурса Vox, для этого есть множественные основания, например, невозможность по Конституции "широкого толкования" узкого закона.

Ресурс указывает также, что срок давности по уголовному делу о фальшивых проводках составляет пять лет, а срок давности по административному правонарушению — всего два года. Последний платёж Трампа своему адвокату произошёл в декабре 2017 года, то есть более пяти лет назад. В декабре станет известно, будет ли дело передано в суд или нет. Событие произойдёт как раз перед первым голосованием на первичных выборах в президентскую кампанию 2024 года. Но если в дело вмешается Верховный суд, то ответ будет только после выборов 2024 года.

Но как президент (если выиграет выборы), Трамп будет иметь иммунитет. Если не выиграет — дело не будет иметь политического значения, и Трамп получит штраф.

В предыдущем деле Трампа — по связям с РФ — до суда дело так и не дошло.

Трамп сможет принять участие в президентских выборах

Обвинение и даже осуждение Трампа не может помешать ему баллотироваться на пост президента в следующем году. Эксперты в США единодушны в том, что в Конституции не упоминается ничего, что могло бы помешать ему это сделать, поскольку в ней содержится только три требования к кандидатам:

гражданин США по рождению,

возраст — не моложе 35 лет,

проживание в США не менее 14 лет.

Отрицая обвинения прокуратуры, Трамп заявил, что его судебное преследование политически мотивировано и является "оскорблением" для США. По его словам, "единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашная защита нашего народа от тех, кто стремится его уничтожить".

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