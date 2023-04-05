CNN: Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший президент США Дональд Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Вечером Трамп напал на прокурора и судью из Мар-а-Лаго, передаёт издание, отмечая, что политик выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности.

Напомним, ранее экс-президент Соединённых Штатов заявил, что его повергло в шок последнее слушание, на котором суд вынес решение об аресте. Трамп не согласился ни с одним из предъявленных ему обвинений. Позже арест с Трампа был снят.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.