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CNN: Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу

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Мир

Бывший президент США Дональд Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

CNN: Трамп совершил нападение на судью и прокурора по своему делу

Вечером Трамп напал на прокурора и судью из Мар-а-Лаго, передаёт издание, отмечая, что политик выступил с резкой критикой по поводу обвинений в свой адрес, а также уличил судью, наблюдающего за ходом дела, в ненависти к своей личности.

Напомним, ранее экс-президент Соединённых Штатов заявил, что его повергло в шок последнее слушание, на котором суд вынес решение об аресте. Трамп не согласился ни с одним из предъявленных ему обвинений. Позже арест с Трампа был снят.

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Почему Европа испугалась победы Трампа?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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