CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Телеканал CNN сообщает, что суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа.

У здания суда собрались сторонники и противники Трампа. Люди вступают в споры и конфликты, отстаивая свою позицию. Одни требуют арестовать экс-президента, другие же размахивают табличками с надписью "Трамп или смерть".

Когда Трамп ехал в своём кортеже, чтобы предстать перед судом, он опубликовал сообщение на своей социальной платформе Truth.

"Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется таким СЮРРЕАЛИСТИЧНЫМ — ВАУ, они собираются меня АРЕСТОВАТЬ. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — написал Трамп.

Как только Трамп вошёл в здание, он был официально арестован.

CNN сообщает, что Трампу предъявлено около 30 обвинений, связанных с мошенничеством. Адвокат Трампа Джо Такопина уже оспаривает все обвинения.

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