Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жители Казани выступили за проведение реформы общественного транспорта
Пресс-секретарь Белого дома: Байдену неинтересен суд над Трампом
RV: экипажи 10-го танкового батальона "выкуривают" боевиков ВСУ с позиций под Авдеевкой
В Брюсселе прошла акция протеста перед штаб-квартирой НАТО
Марков об аресте Дональда Трампа: сейчас победил бы и стал президентом
Кива: Трамп арестован! Теперь он точно станет президентом США
Омбудсмен Львова-Белова заявила, что её приёмный сын из Донбасса бегает за детьми со словами "Съем москалёнка"
"Царьград": полковник Матвийчук заявил о срыве танкового наступления ВСУ и обмане украинских солдат
Немецкий волонтёр Фаст боится возвращаться из Донбасса домой из-за спецслужб Германии

CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений

1:00
Мир

Телеканал CNN сообщает, что суд Нью-Йорка арестовал бывшего президента США Дональда Трампа.

CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений

У здания суда собрались сторонники и противники Трампа. Люди вступают в споры и конфликты, отстаивая свою позицию. Одни требуют арестовать экс-президента, другие же размахивают табличками с надписью "Трамп или смерть".

Когда Трамп ехал в своём кортеже, чтобы предстать перед судом, он опубликовал сообщение на своей социальной платформе Truth.

"Направляюсь в Нижний Манхэттен, в здание суда. Это кажется таким СЮРРЕАЛИСТИЧНЫМ — ВАУ, они собираются меня АРЕСТОВАТЬ. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — написал Трамп.

Как только Трамп вошёл в здание, он был официально арестован.

CNN сообщает, что Трампу предъявлено около 30 обвинений, связанных с мошенничеством. Адвокат Трампа Джо Такопина уже оспаривает все обвинения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что ждет Украину при Трампе?
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
В России катастрофически не хватает медиков
В России катастрофически не хватает медиков
Последние материалы
Марков об аресте Дональда Трампа: сейчас победил бы и стал президентом
В Брюсселе прошла акция протеста перед штаб-квартирой НАТО
Кива: Трамп арестован! Теперь он точно станет президентом США
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Омбудсмен Львова-Белова заявила, что её приёмный сын из Донбасса бегает за детьми со словами "Съем москалёнка"
"Царьград": полковник Матвийчук заявил о срыве танкового наступления ВСУ и обмане украинских солдат
Немецкий волонтёр Фаст боится возвращаться из Донбасса домой из-за спецслужб Германии
"Солнцепёки" и спецназ "Отважных" уничтожают укрепрайоны ВСУ у Кременной
Overwatch 2: трейлер нового героя поддержки
Рабочие ГАЗа просят правительство остановить уход Volkswagen из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников