Трампу предъявлено "уголовное" обвинение. Что дальше?

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Экс-президент США Дональд Трамп официально стал обвиняемым в уголовном деле — ему по решению большого жюри присяжных в Нью-Йорке предъявлено обвинение в рамках расследования "тайных платежей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс".

Это первый случай в Штатах, когда бывшему главе государства были предъявлены уголовные обвинения, и теперь суду предстоит "с колёс" разрабатывать правовую стратегию.

И уже понятно, что работать прокурору Манхэттена (именно он "раскручивает" дело Трампа) будет непросто. Хотя бы потому, что до обвиняемого, который де-юре является жителем штата Флорида, ещё надо добраться. Согласно американским законам, если Трамп (не как бывший президент, а просто как гражданин) добровольно не приедет на суд в Нью-Йорк, то стороне обвинения придётся просить власти Флориды его экстрадировать. А губернатор штата — потенциальный главный соперник Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на пост президента в 2024 году — Рон ДеСантис уже высказался довольно однозначно:

"Флорида не будет помогать в запросе об экстрадиции, учитывая сомнительные обстоятельства, связанные с этим прокурором Манхэттена, поддерживаемым Соросом, и его политической программой”, — написал он в Twitter*, подчеркнув, что "окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг расширяет рамки закона, чтобы нацелиться на политического оппонента”. — "Превращение правовой системы в оружие для продвижения политической повестки дня переворачивает верховенство закона с ног на голову. Это не по-американски”.

Как отреагировал Трамп?

Дональд Трамп пока не делал никаких заявлений по поводу своего возможного участия в заседании суда, но предупредил в посте в соцсети, что эта "охота на ведьм обернется против Джо Байдена”.

Экс-президент назвал обвинения в свой адрес "политическим преследованием” и обвинил прокуроров в "чисто злонамеренном умысле".

Что дальше?

Учитывая беспрецедентный характер дела, непонятно, как уголовное обвинение повлияет на шансы Трампа вернуться в Белый дом в 2024 году.

Обвинения и даже обвинительный приговор, с одной стороны, не лишают его права баллотироваться в президенты, а с другой, похоже, активизировали сторонников Трампа и добавили ему симпатий электората.

Профессор ВШЭ Марат Баширов в своём Telegram-канале, комментируя ситуацию с уголовным преследованием экс-президента США в его собственной стране, обратил внимание на прозвучавшее заявление о том, что "генеральный прокурор США спонсируется Соросом". По его словам, фактически оно означает признание того, что официальные американские власти коррумпированы и "управляются олигархами":

"Мы давно это знаем, но так громко об этом в США не говорили. А если это так, то получается, что многие решения правоохранителей США в отношении граждан других стран сомнительны. В своей стране пусть делают что хотят, но читать нам морали уж точно не им".

А ещё, по мнению Баширова, Трампу, учитывая заявление губернатора Флориды, будет предложено "сдаться добровольно в обмен на домашний арест и запрет на общение со СМИ". И если он предложение не примет, то мир скоро может увидеть "крутое шоу":

"… маршалы (силовики, которые должны будут схватить Трампа в его имении во Флориде) одного штата столкнутся с силовиками другого штата и толпой сторонников Трампа".

Гражданская война в США? Не хочу показаться кровожадной, но понаблюдать за этим может быть интересно…

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