Экономический аналитик Царьграда Юрий Пронько прокомментировал арест экс-лидера США Дональда Трампа.
Обозреватель считает, что, арестовав бывшего президента, Вашингтон пересёк черту невозврата, после которой страна погрузится в хаос.
Пронько уверен, что именно с арестом Трампа заканчивается прославленная американская "демократия". Белый дом своим поступком наглядно продемонстрировал, что происходит с его оппонентами в политической сфере.
"Черта невозврата. После — беспредел. Это начало конца всех холуев, которых наплодили США в разных концах мира. Что ж, мир приходит в движение. Финал — либо трагедия, либо комедия", — написал Пронько в Telegram.
Американские власти арестовали Трампа 4 апреля. Бывшему президенту предъявили обвинения по 34 пунктам, которые он отверг, признавшись, что не может поверить, что это происходит с ним в Америке.
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