Пронько назвал арест Трампа "чертой невозврата", за которой последует беспредел

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Экономический аналитик Царьграда Юрий Пронько прокомментировал арест экс-лидера США Дональда Трампа.

Обозреватель считает, что, арестовав бывшего президента, Вашингтон пересёк черту невозврата, после которой страна погрузится в хаос.

Пронько уверен, что именно с арестом Трампа заканчивается прославленная американская "демократия". Белый дом своим поступком наглядно продемонстрировал, что происходит с его оппонентами в политической сфере.

"Черта невозврата. После — беспредел. Это начало конца всех холуев, которых наплодили США в разных концах мира. Что ж, мир приходит в движение. Финал — либо трагедия, либо комедия", — написал Пронько в Telegram.

Американские власти арестовали Трампа 4 апреля. Бывшему президенту предъявили обвинения по 34 пунктам, которые он отверг, признавшись, что не может поверить, что это происходит с ним в Америке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.