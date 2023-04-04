Появились первые фото из зала суда с арестованным Трампом

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Дональд Трамп попал в объективы фотокамер в зале суда, где ему должны выдвинуть обвинение.

На одном из снимков экс-президента США сопровождают полицейские. На другом фото американский политик сидит за столом в ожидании.

На заседании должны определить степень ограничения свободы бывшего лидера США. Есть надежда на то, что Трампа выпустят под залог.

Трамп заявлял, что собирается вечером отправиться в свою резиденцию в штате Флорида, что не согласуется с "содержанием под стражей".

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Дональда Трампа отпустят после предъявления обвинений.

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