Дональд Трамп попал в объективы фотокамер в зале суда, где ему должны выдвинуть обвинение.
На одном из снимков экс-президента США сопровождают полицейские. На другом фото американский политик сидит за столом в ожидании.
На заседании должны определить степень ограничения свободы бывшего лидера США. Есть надежда на то, что Трампа выпустят под залог.
Трамп заявлял, что собирается вечером отправиться в свою резиденцию в штате Флорида, что не согласуется с "содержанием под стражей".
Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Дональда Трампа отпустят после предъявления обвинений.
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