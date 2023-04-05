136 лет в тюрьме для Дональда Трампа — максимально возможное наказание

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Дональду Трампу предъявили целый набор обвинений. Совокупное наказание по ним может составить целых две жизни.

Бывший американский президент Дональд Трамп после предъявления ему обвинений в суде заявил, что США "катятся в ад". Он также убеждён, что теперь его шансы на повторное избрание президентом резко увеличились, выросло и количество пожертвований. Позитивно настроены и в Республиканской партии, которую Трамп может представлять на грядущих президентских выборах. Там считают все обвинения надуманными.

Однако дело о фальсификации деловых документов, по которому Трампу и предъявлены обвинения, в Нью-Йорке считается преступлением с максимальным сроком наказания в четыре года, если с помощью подделки пытались скрыть другое преступление. Поскольку экс-президенту предъявили 34 подобных обвинения, то общий срок, к которому его теоретически могут приговорить, составляет 136 лет. Американская юстиция не действует по методу поглощения менее строгого наказания более строгим, а просто складывает сроки. В этой стране человек может, к примеру, получить по суду 250 лет тюрьмы или шесть пожизненных заключений.

Впрочем, журналисты Fox News убеждены, что такой срок Трамп не получит, если его вообще осудят. Это первый бывший президент в истории США, которого формально арестовали после предъявления уголовных обвинений.

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