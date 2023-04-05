Арест Трампа — заявка США на получение статуса банановой республики

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Бывшему президенту США Дональду Трампу в Нью-Йорке предъявлено обвинение. По мнению аналитиков, это событие "ознаменовало потенциально новую мрачную главу в политике США".

45-ый хозяин Белого дома, напомню, стал первым экс-главой государства, арестованным по уголовным обвинениям. Хотя сам он себя виновным не считает, называя весь процесс политической "охотой на ведьм".

Что произошло

Как сообщают американские СМИ, 76-летний Трамп "сдался для ареста в здании суда в Нижнем Манхэттене после того, как большое жюри проголосовало на прошлой неделе за предъявление ему обвинения в предполагаемой фальсификации деловых записей". Политик прошёл процедуру снятия отпечатков пальцев, потом в зале суда выслушал обвинения, зачитанные судьей Хуаном Мерчаном, спокойно, но твёрдо ответил "невиновен" на соответствующий вопрос.

После всего этого вышел из здания суда через запасной выход, чтобы не встречаться ни с журналистами, ни со своими сторонниками, приготовившимися к протесту, и улетел домой в Палм-Бич, штат Флорида.

Что будет дальше

Следующее судебное слушание "по делу Трампа" назначено на 4 декабря. Ожидается, что к этому времени его адвокаты подадут ходатайство о прекращении дела.

Пока же Трамп продолжит свою предвыборную кампанию, поскольку от намерения баллотироваться в президенты на выборах 2024 года он отказываться не собирается.

Сезон республиканских праймериз стартует в феврале 2024 года. Но, хотя закон не запрещает Трампу быть кандидатом в президенты, даже если ему предъявлены уголовные обвинения, уголовное дело против него "может сорвать предвыборную кампанию". Впрочем, опросы общественного мнения показывают, что "обвинительный акт повысит популярность Трампа среди избирателей-республиканцев". К слову, нынешний владелец Twitter* Илон Маск в марте предсказал, что Трамп "убедительно" победит на выборах 2024 года, если "демократы осмелятся предъявить ему обвинение".

Чем может дело кончиться

Обвинительное заключение — если оно всё же будет — ознаменует начало новой эры в американской политике, ибо подобного, напомню, в истории США ещё не было.

Это не только первое обвинение бывшему президенту, но и уголовное преследование ведущего (на данный момент) кандидата оппозиционной партии на предстоящих президентских выборах.

"Арест политических оппонентов — это привычка банановых республик", — утверждают многие наблюдатели. "Сегодня плохой день для всех нас, и мы все будем сожалеть об этом в течение очень долгого времени, — сказал во вторник сенатор-республиканец Марко Рубио. — Сегодня американская политика пересекает черту, от которой она никогда не вернется".

По его словам, обвинительное заключение Трампу "придаст смелости прокурорам по всей стране преследовать соперничающих политиков, чтобы сделать себе имя. Демократы, такие как президент Джо Байден, не будут защищены от такой тактики".

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