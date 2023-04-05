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Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа

1:46
Мир

Кремль не считает нужным вмешиваться во внутренние дела Соединённых Штатов.

Песков: Россия не хочет комментировать арест экс-президента США Дональда Трампа

Об этом заявил 5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда отвечал на соответствующий вопрос журналистов об аресте бывшего американского президента Дональда Трампа.

"Не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США… и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать", — подчеркнул глава пресс-службы Владимира Путина.

Напомним, 4 апреля, во вторник, Трамп стал первым в истории арестованным экс-президентом Штатов. Ему вменяется фальсификация деловой документации по 34 пунктам.

Как сказал прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, бывший лидер США вместе с сообщниками в 2015 году договорились о сокрытии негативной информации о нем ради победы на выборах в 2016 году. В обвинительной документации также говорится, что сумму 130 тысяч долларов за 12 дней до президентских выборов 2016 года команда Трампа перевела порноактрисе, обладавшей негативной информацией о нём.

Адвокат экс-президента США Джо Такопина подчеркнул, что обвинения лишены фактов, а сам Трамп сказал, что его в интересах действующего президента Джозефа Байдена преследуют по политическим мотивам, пишет издание "Украина.ру".

Уникальности происходящему добавляет то, что суд Нью-Йорка формально арестовал Трампа на время предъявления обвинений. На него не надевали наручники, но взяли отпечатки пальцев.

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Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк, чтобы предстать перед судом
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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