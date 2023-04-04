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КП: Дональд Трамп мечтал сняться в комедии Леонида Гайдая, но режиссёр ему отказал

Общество

Тридцать лет назад вышел последний фильм Леонида Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

КП: Дональд Трамп мечтал сняться в комедии Леонида Гайдая, но режиссёр ему отказал

Великий режиссёр скончался через полгода после выхода картины на экраны. Съёмки начались ещё до распада Союза, в августе 1991 г. Премьера состоялась уже после того, как СССР прекратил своё существование.

Мало кто знает, что сцены в казино снимали в Атлантик-Сити в знаменитом "Тадж-Махале" с разрешения Дональда Трампа, который был его владельцем. Будущий президент США ради съёмок на несколько дней даже закрыл казино. Денег со съёмочной группы миллионер не взял, но его условием перед русскими было — дать интервью журналистам из Штатов, чтобы в прессе пропиарить казино, сообщает КП. В то время съёмочная группа из СССР была экзотикой, и граждан США на пресс-конференцию набилось битком.

Гайдай поблагодарил Дональда за помощь, но когда Трамп через помощника попросил сыграть крошечную роль, режиссёр категорически отказал: дескать, у него не самодеятельность, а профессиональное кино, где снимаются русские звезды: Леонид Куравлев, Андрей Мягков, Армен Джигарханян, Спартак Мишулин.

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Трамп мечтал сняться в комедии Леонида Гайдая, но режиссёр ему отказал
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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