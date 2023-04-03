В городе Хмельницкий на западе Украины в храме произошла потасовка между священнослужителями и украинским военнослужащим.
Инцидент попал на видео.
Ранее Алексей Арестович назвал вредными репрессии в отношении Украинской православной церкви.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Дмитрия Гордона*, видно, что священники в церковном облачении накидываются на мужчину в военной форме.
Представители УПЦ обвинили бойца ВСУ в том, что он уронил Евангелие на пол. Священнослужители назвали военнослужащего провокатором.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.