Арестович предупредил о вреде репрессий СБУ в отношении Украинской православной церкви

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что репрессии СБУ, направленные против Украинской православной церкви, разрушают положительный имидж Украины в глазах мировой общественности.

Арестович подчеркнул, что сегодня нужно поддерживать всех, кто принял сторону Киева, и подвергать гонениям тех, кто отвернулся от Украины.

"Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые в УПЦ происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины", — отметил Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел пожаловался, что Киев устроил гонения на Церковь после того, как традиционное рождественское богослужениебыло проведено главой Православной церкви Украины Епифанием. Саму же церемонию в Успенском митрополит назвал надругательством.

До этого 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата по приказу Зеленского были лишены гражданства.