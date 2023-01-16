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Арестович предупредил о вреде репрессий СБУ в отношении Украинской православной церкви

Мир

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что репрессии СБУ, направленные против Украинской православной церкви, разрушают положительный имидж Украины в глазах мировой общественности.

Арестович предупредил о вреде репрессий СБУ в отношении Украинской православной церкви

Арестович подчеркнул, что сегодня нужно поддерживать всех, кто принял сторону Киева, и подвергать гонениям тех, кто отвернулся от Украины.

"Вы видели заголовки в Fox News, когда СБУ вошла в Киево-Печерскую и другие лавры: "Зеленский объявил войну христианству"? Такие заголовки идут на пользу Украины? Учитывая сложные процессы, которые в УПЦ происходят, нужно перетягивать на свою сторону тех, кто за нас, и жестко репрессировать тех, кто против Украины", — отметил Арестович в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел пожаловался, что Киев устроил гонения на Церковь после того, как традиционное рождественское богослужениебыло проведено главой Православной церкви Украины Епифанием. Саму же церемонию в Успенском митрополит назвал надругательством.

До этого 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата по приказу Зеленского были лишены гражданства.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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