Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил немедленно отреагировать на "бредовое" предложение самых активных киевских националистов, которые опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского петицию с просьбой разместить на Украине ядерное оружие США.
"А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — сыронизировал политик в Telegram-канале.
По его мнению, ответить на это, вероятно, можно в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если американский лидер всё-таки презентует свой "ядерный чемоданчик" Зеленскому или случайно потеряет его во время следующего визита в Киев.
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