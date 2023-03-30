Медведев предложил ответить превентивным ударом на поставку Киеву ядерного оружия

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил немедленно отреагировать на "бредовое" предложение самых активных киевских националистов, которые опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского петицию с просьбой разместить на Украине ядерное оружие США.

"А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — сыронизировал политик в Telegram-канале.

По его мнению, ответить на это, вероятно, можно в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если американский лидер всё-таки презентует свой "ядерный чемоданчик" Зеленскому или случайно потеряет его во время следующего визита в Киев.

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