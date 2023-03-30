На сайте Зеленского появилась петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США

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На сайте Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разместить ядерное оружие США на Украине. Также предлагается и альтернативный вариант — сделать Украину государством с ядерным вооружением.

Об этом говорится в коротком тексте петиции. Обоснования подобным просьбам автор прошения не приводит.

На данный момент под обращением поставили подписи чуть более 100 человек. По правилам платформы, у петиции есть 92 дня, чтобы набрать 25 тысяч подписей. После этого Зеленский должен будет дать официальный ответ на озвученную просьбу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

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