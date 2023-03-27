По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, тем украинцам, которые недовольны политикой президента Владимира Зеленского, стоит восстать против киевского режима и настоять на смене власти.
"Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? <…> Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте", — призвал он в интервью YouTube-каналу U.S.Tour of Duty.
Офицер напомнил, что американцы боролись за свою свободу и поднимали восстание против Британии во время войны за независимость США. Риттер считает, что украинцы должны последовать их примеру и отстаивать свои права, а не погибать за интересы идущего на поводу у Вашингтона Зеленского.
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