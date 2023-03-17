Президент Украины Владимир Зеленский пользуется образом военного лидера, чтобы обманывать Запад. Об этом заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен. Он подчеркнул, что глава киевского режима является прекрасным актёром и прошёл курсы обучения у лучших пропагандистов.
"Он везде носит свою "военную" форму и выглядит нарочито неопрятно. Это создает иллюзию того, что он напряжён, серьёзен и постоянно принимает участие в конфликте", — указал Дрейвен.
Таким образом Зеленский хочет продемонстрировать то, что он только что вернулся с боевых действий, отметил ветеран ВС США.
"У него нет времени переодеться или надеть костюм, он ведь воюет", — иронично заключил Дрейвен в социальных сетях.
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