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Fox News: Байден и его команда не понимают, что означает для США переговоры Путина и Си

1:48
Мир

Нынешняя администрация явно не понимает, что для Соединённых Штатов означают результаты переговоров президента России и председателя КНР, говорится в материале американского телеканала Fox News.

Fox News: Байден и его команда не понимают, что означает для США переговоры Путина и Си

Отмечается, что саммит лидеров двух стран закрепил создание постоянно антиамериканского и антизападного блока. Который, по мнению телеканала, бросает вызов "демократическому миропорядку" США и их союзников.

Теперь две державы, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, будут совместно выступать против всего, что Западу кажется важным. А Китай окончательно откажется признавать "международное право" по американским рецептам.

Встреча лидеров России и Китая ясно дала понять, что в мире грядут перемены. Но сосредоточенная на Украине администрация Байдена рискует "проспать" переворот в мировом порядке.

Стоит отметить, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина республиканцы в США пытаются использовать для критики администрации Джо Байдена.

В частности, по этой теме в эфире того же Fox News высказался бывший госсекретарь Майк Помпео (он занимал этот пост в администрации Дональда Трампа).

Помпео заявил, что попытки Белого дома представить визит Си Цзиньпина в Москву как незначительное событие являются "огромной стратегической ошибкой". По словам экс-госсекретаря, теперь два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США".

"Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", — сообщил Майк Помпео.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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