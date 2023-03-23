Сближение России и Китая — это стратегический провал президента США Джо Байдена, заявил бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь Майк Помпео. По его словам, американский лидер совершил ошибку, "позволив" Си Цзиньпину прилететь в Москву.
По словам Помпео, вопрос взаимодействия Москвы и Пекина касается не только двух стран, но и целого мира. Торгово-экономические отношения могут повлиять на рабочие места в США.
"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", — пояснил экс-госсек в эфире Fox News.
Как подчеркнул Помпео, два постоянных члена Совбеза ООН "объединились" против Вашингтона, и последствия могут быть непредсказуемыми.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.