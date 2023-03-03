Журналист Херш: американские СМИ не говорят, что 60 процентов жителей США отказываются помогать Киеву

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Американская пресса намеренно не говорит о том, что больше половины граждан США (60%) не хотят, чтобы Вашингтон продолжал помогать Украине в финансовом плане. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.

"Более 60% американцев не довольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины… СМИ в США не сообщают об этом", — сказал Херш в эфире китайского телеканала CGTN.

Журналист отметил, что американские СМИ также умалчивают о протестах, еженедельно проходящих в ЕС, особенно в Германии, участники которых выступают против финансовой поддержки Украины и против вооружённого противостояния на её территории.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что к настоящему моменту США уже передали Киеву без малого 50 миллиардов долларов, и это не считая тех денег, которые отправила Украине Европа.