Американская пресса намеренно не говорит о том, что больше половины граждан США (60%) не хотят, чтобы Вашингтон продолжал помогать Украине в финансовом плане. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш.
"Более 60% американцев не довольны тем, сколько денег уходит на поддержку Украины… СМИ в США не сообщают об этом", — сказал Херш в эфире китайского телеканала CGTN.
Журналист отметил, что американские СМИ также умалчивают о протестах, еженедельно проходящих в ЕС, особенно в Германии, участники которых выступают против финансовой поддержки Украины и против вооружённого противостояния на её территории.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что к настоящему моменту США уже передали Киеву без малого 50 миллиардов долларов, и это не считая тех денег, которые отправила Украине Европа.
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