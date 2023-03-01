Между тем, что рассказывает о ситуации на Украине президент США Джо Байден, и тем, что там происходит на самом деле — очень большая разница. В этом уверен американский журналист Сеймур Херш.
"Существует неизбежный разрыв между тем, что Байден говорит нам о ситуации на Украине и действительностью", — написал Херш в статье, опубликованной на платформе Substack.
Аналитик подчеркнул, что Байден специально преувеличивает успехи Киева и его западных союзников на Украине, стремясь получить больше публичной поддержки.
Херш напомнил, что эта схема уже неоднократно "обкатана" предыдущими хозяевами Белого дома.
Американская общественность всё чаще называет внешнюю и внутреннюю политику Байдена провальной, и даже предлагает отправить действующего президента США в отставку.
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