NYT: Шольц и Байден обсудят в Вашингтоне "финал игры" на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Вашингтон для деловой встречи с президентом США Джо Байденом. Американские аналитики полагают, что в ходе переговоров немецкий политик предложит обсудить вопрос окончания украинского конфликта.

Издание New York Times подчёркивает, что не будет торжественного обеда и журналистов. Шольц намерен сразу же перейти к делу. Эксперт по внешней политике Ульрих Шпек заявил, что вопрос о "конце игры" на Украине становится всё громче.

"Я думаю, что Шольц также смотрит вперёд и пытается ответить: чем закончится конфликт?" — отметил аналитик.