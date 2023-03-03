Канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Вашингтон для деловой встречи с президентом США Джо Байденом. Американские аналитики полагают, что в ходе переговоров немецкий политик предложит обсудить вопрос окончания украинского конфликта.
Издание New York Times подчёркивает, что не будет торжественного обеда и журналистов. Шольц намерен сразу же перейти к делу. Эксперт по внешней политике Ульрих Шпек заявил, что вопрос о "конце игры" на Украине становится всё громче.
"Я думаю, что Шольц также смотрит вперёд и пытается ответить: чем закончится конфликт?" — отметил аналитик.
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