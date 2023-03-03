США в Германии в рамках штабных учений с ВСУ отрепетировали ряд вариантов наступления. Киевское руководство решит, какому курсу следовать, а военные чиновники НАТО выступят в роли кураторов. Об этом сообщает New York Times (NYT).
Заседание проходило "с самыми высокопоставленными генералами" президента США Джо Байдена. Их задача состоит в том, чтобы разработать стратегию противодействия России в ближайшие месяцы. В учениях принимал участие глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Однако он отказался раскрывать детали наступления.
Высокопоставленные чиновники на условиях анонимности называли два варианта направлений, которые могут попасть под удар ВСУ. Во-первых, Киев может "выступить против оборонительных рубежей ВС РФ на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске".
Во-вторых, Украина может нацелиться на сухопутный мост, который соединяет материковую часть России с Крымом, и перейти в масштабное наступление на полуостров.
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