Пентагон заявил, что поставят Киеву танки Abrams как минимум через год

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что США поставят Киеву танки Abrams как минимум через год.

Вормут объяснила, что сейчас Штаты ищут оптимальный способ передачи танков M1 Abrams. Помимо этого стало известно, что по одному из сценариев США хотят строить танки для Украины с нуля.

Другой вариант — передача танков из стран, у которых они уже есть. Это может повлиять на отношения США и союзников, который не захотят передавать танки, ухудшая тем самым собственную оборону.