Кнутов заявил о слабостях западных танков Leopard и Abrams: "Горят как свечки"

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Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о слабостях западных танков Leopard и Abrams.

Кнутов рассказал, что вся техника, которая поступает из-за рубежа, как правило, требуют специальной подготовки мастерских.

"Leopard и Abrams очень капризные, и нужны специалисты, которые занимаются их техническим обслуживанием и ремонтом", — заявил Кнутов в эфире телеканала "Крым 24".

Он отметил, что эти танки применялись на Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии. Там они показали свои слабые стороны. Эксперт рассказал, что танки Leopard горели, как свечки, от противотанковых ракетных комплексов. Abrams же, по словам Кнутова, горели даже от гранатомётов РПГ 7.

"Для нас главная задача — это подготовить противотанковую линию обороны, минные поля с противотанковыми минами, противотанковые рвы, противотанковые ракетные комплексы", — рассказал Кнутов.