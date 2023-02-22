Венгрия обвинила ЕС в "позоре" из-за медленной интеграции стран Западных Балкан

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Медленная интеграция западных Балкан в Евросоюз — позор Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, такая политика лишь "ослабляет" блок.

Как подчеркнул министр, Западные Балканы должны войти в ЕС быстрее, чем заявил Брюссель.

"То, что оно происходит так медленно — это позор Брюсселя и тех стран, которые осознанно и намеренно замедляют этот процесс, — заявил глава венгерского МИД на брифинге. — Все те, кто замедляют процесс расширения, против усиления Евросоюза, потому что ускоренное расширение усилило бы ЕС, а замедление — ослабляет его".

Он подчеркнул, что Брюссель якобы специально чинит преграды и когда "кандидаты находятся в зале", то всецело поддерживает их вступление в союз. Но если претендентов нет на дискуссии, то в их адрес звучит только критика.