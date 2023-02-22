Глава МИД Словакии послал матом премьера Венгрии из-за Путина

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Глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьера-министра Венгрии Виктора Орбана и обвинил его в "коллаборационизме" с Россией из-за политики Будапешта в отношении ситуации на Украине.

По мнению Качера, Будапешт и лично Орбан преследуют политику, "выгодную" российскому президенту Владимиру Путину.

"У меня есть только одно послание для соратников Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: "Иди на ***!" — передаёт слова Качера словацкое издание Pluska.sk.

При этом как утверждает издание, оскорбление прозвучало на русском языке.