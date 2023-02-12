Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия скоро перестанет существовать в нынешних границах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал "прогноз" о будущем России. Киевский политик считает, что в тех границах, которые есть сейчас, РФ вскоре перестанет существовать.

Чиновник назвал Россию "колониальной страной" и заявил, что она станет намного меньше по размеру.

"В той форме, что есть сейчас она существовать не может и не будет. И это не будет зависеть от них", — заявил Данилов.

По его мнению, свободными будут Чечня, Татарстан и Дагестан, причём уже в ближайшее время.

Представитель киевского режима призвал готовиться к этому и не притворяться, что если у Москвы есть ядерное оружие, то этого не произойдёт.

Ранее Данилов также "раскрыл" план госпереворота, который Россия якобы готовит в Молдавии.