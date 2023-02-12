Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сделал "прогноз" о будущем России. Киевский политик считает, что в тех границах, которые есть сейчас, РФ вскоре перестанет существовать.
Чиновник назвал Россию "колониальной страной" и заявил, что она станет намного меньше по размеру.
"В той форме, что есть сейчас она существовать не может и не будет. И это не будет зависеть от них", — заявил Данилов.
По его мнению, свободными будут Чечня, Татарстан и Дагестан, причём уже в ближайшее время.
Представитель киевского режима призвал готовиться к этому и не притворяться, что если у Москвы есть ядерное оружие, то этого не произойдёт.
Ранее Данилов также "раскрыл" план госпереворота, который Россия якобы готовит в Молдавии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.